Un acuerdo evita la huelga y 40 despidos en la ayuda en el hogar de la capital

Las medidas alternativas acordadas -con la disconformidad de dos delegadas de Comisiones Obreras- implican una reducción de jornada de nueve horas semanales desde mañana hasta el 31 de diciembre del próximo año, así como la creación de una bolsa de horas que se regularizará trimestralmente y la reducción del número de horas sindicales de 32 a 22 horas al mes. Además, queda suspendido el cobro de la paga extraordinaria correspondiente al mes de junio, aunque esta medida no se aplicará si el Concello acepta las condiciones de la empresa. FSS pretende que el Ayuntamiento asuma el pago de las denominadas como «incidencias no justificadas», es decir, aquellas horas canceladas por los usuarios que no se le abonan a la empresa pero que sí se les deben pagar a los trabajadores. La compañía calcula que solo en los primeros nueve meses del año esta circunstancia ha supuesto un coste de 78.000 euros.

Desde Fomento de Servicios Sociosanitarios se mostraron ayer satisfechos con el acuerdo alcanzado. En un comunicado lamentaron, no obstante, «haber llegado a este punto», pero destacan que «había que buscar una solución para garantizar la viabilidad de la empresa». Los representantes de los trabajadores, a través de otra nota de prensa, explican que el acuerdo fue ratificado en asamblea por la plantilla. El comité de empresa agradeció el apoyo recibido de los ciudadanos y los usuarios del servicio a sus reivindicaciones y advierte de que estudiará medidas que garanticen la recuperación de la paga extraordinaria que quedó condicionada a la decisión del Concello respecto a las «incidencias no justificadas».