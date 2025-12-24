Medio Ambiente

6 novas rúas peonís en Ourense dende este venres

Entra en vigor a Zona de Baixas Emisións

Paco Sarria

Ourense |

Zona de bajas emisiones
Zona de bajas emisiones | Ayuntamiento de Gijón

A cidade contará dende este venres con unha zona de baixas emisións que inclúe 6 novas rúas peonís.

Estas serán as de Bedoya, Avenida de Bos Aires ata Concordia, Valle Inclán, Arturo Pérez Serantes, Cardenal Quevedo e o lateral do Parque de San Lázaro.

Toda a oposición coincide en criticar a falla de información por parte dun concello que ainda non rematou toda a sinalización.

Haberá prohibido o acceso a coches sen etiqueta e as multas poderán ser de 200 euros anque non comezará a multarse ata o 1 de xullo do ano próximo.

Non así para a nova zona peonil na que non será posible estacionar.

