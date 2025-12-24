6 novas rúas peonís en Ourense dende este venres

A cidade contará dende este venres con unha zona de baixas emisións que inclúe 6 novas rúas peonís.
Estas serán as de Bedoya, Avenida de Bos Aires ata Concordia, Valle Inclán, Arturo Pérez Serantes, Cardenal Quevedo e o lateral do Parque de San Lázaro.
Toda a oposición coincide en criticar a falla de información por parte dun concello que ainda non rematou toda a sinalización.
Haberá prohibido o acceso a coches sen etiqueta e as multas poderán ser de 200 euros anque non comezará a multarse ata o 1 de xullo do ano próximo.
Non así para a nova zona peonil na que non será posible estacionar.