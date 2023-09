Néstor Rego, deputado do BNG no Congreso

«Os argumentos do PP son de patacón»

O deputado nacionalista critica que os populares non vaian a apoiar o uso do galegos, euskera e catalán no Congreso. En entrevista en Galicia en la Onda de Onda Cero, Néstor Rego considera que o posicionamento do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, é «inaudito» e de «renegado».

Redacción