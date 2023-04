Más de Uno Monforte de Lemos 14/04/2023

O Festival 17 graos Ribeira Sacra vai completando nómina de artistas. Falamos del co director do evento. Coñecemos máis dos dous furanchos que se veñen de abrir na Ribeira Sacra conversando cos promotores. Prepárase para a primeira fin de semana de maio a Feira do Viño de Vilachá da que falamos co alcalde de A Pobra do Brollón. O IES Río Cabe acolleu un concurso de oratoria que repasamos cunha das profesoras organizadoras e entre outros asuntos, atendemos tamén os bos resultados acadados polo taekwondo monfortino no Open de España, do que nos da conta o adestrador do Neka.