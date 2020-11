Abrimos co espazo "Facendo Empresa", hoxe coñecemos unha queixería artesá de Bóveda. Falamos de iniciativas que a Deputación de Lugo pone en marcha para recuperar os soutos en zonas Reserva da Biosfera.

Repasamos novas do concello de Monforte conversando co alcalde.

O voceiro do grupo provincial do PP valora os presupostos do Goberno Central.

E co adestrador do Neka falamos dos taekwondistas monfortinos que competirán no Campionato Mundial.