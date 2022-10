MÁS DE UNO MONFORTE 03/11/2020

Abrimos programa co espazo adicado ao sector vitícola conversando co técnico Alfonso Losada. Conversamos co coordinador da planta Covid do Hospital Comarcal de Monforte, Manuel L. Reboiro. Coa directora da Escola da Paisaxe, Isabel Aguirre falamos do premio que a Fundación Juana de Vega ven de conceder aos promotores da recuperación da aldea da Míllara. E co presidente do Club de Golf Río Cabe, falamos da ampliación que veñen de inaugurar. Tamén coñecemos o plan de accesibilidade que prepara o concello de Monforte.