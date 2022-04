MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS

Abrimos programa conversando co arqueólogo Xurxo Ayán que da conta do achádego dun documento que sería a primeira fonte histórica con referencia ao Camiño de Inverno. Traballo extra hoxe nas gasolineras que teñen que facer efectivo os clientes a bonificación de 20 céntimos anunciada polo goberno. Falamos con Antonio Vázquez, responsable da gasolinera do Polígono Industrial de Monforte. Monforte este domingo capital galega do atletismo con preto de 1200 participantes na Carreira Popular da que buscamos a última hora conversando co técnico de deportes, Óscar Rodríguez. Entre outras noticias que repasamos da actualidade máis próxima, falamos tamén co profesor, investigador e escritor Xavier Castro que presenta esta tarde en Sober o libro "A rosa do viño. Cultura do viño en Galicia".