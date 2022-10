MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 26/10/2022

A Policía Nacional de Monforte desarticula un grupo itinerante especializado en cometer roubos en aparcamentos en diversos puntos de España. En Monforte as primeira denuncias foron o pasado mes de xullo. Repasamos esta e outras novas da actualidade máis próxima. Ademáis, coa historiadora Manuela Sáez, facemos balance do Congreso que dirixiu sobre o VII Conde de Lemos. Coa odontóloga María José Martín Díaz, falamos dun acto que prepara para novembro para fomentar a ondontoloxía deportiva na que ela é pioneira. Conversamos tamén co alcald de Pantón, con José Luis Álvarez, co que repasamos actualidade do citado municipio.