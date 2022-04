MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 20/04/2022

Desde hoxe xa non é obrigatoria a máscara en interiores pero maioritariamente séguese utilizando. Falamos delo co doutor Rosendo Bugarín e con María Núñez, directora do CEIP Monforte. Efectivos da Policía Nacional percorrerán este domingo un treito do Camiño de Inverno cos membros da Asociación de Amigos do Camiño de Santiago pola Ribeira Sacra. Falamos desta andaina e de outras actividades da Asociación, co tesoureiro da mesma, con Manuel Eiríz. Con Luis Blanco, director do Muferga, repasamos actividades que preparan para a primeira fin de semana de maio nas instalacións do Museo. E o alcalde de Monforte anuncia a reforma da rúa Rof Codina que deberá estar rematada en setembro.