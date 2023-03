MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 15/03/2023

Repasamos novas que forman parte da actualidade máis próxima antes de abrir o espazo Facendo Empresa que hoxe adicamos ó Centro Hípico Os Trancos. Falamos co seu responsable Alejandro de Castro. Os organizadores do Trece Roeis Fest seguen dando a coñecer o cartel do Festival anunciando novos grupos. Blanca Tejero repasa cales son. Co técnico de deportes do concello de Monforte, Óscar Rodríguez, falamos da Carreira Popular que se vai celebrar en Monforte o día 2 de abril e do Concurso para premiar méritos deportivos de 2022. Entre outros asuntos, falamos tamén de neuro educación co profesor Jesús Guillén que, convidado pola Asociación Aula Aberta, pronuncia hoxe unha conferencia na Casa da Cultura de Monforte.