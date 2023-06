Más de Uno Monforte de Lemos 08/06/2023

Inspeccionase a xestión da biomasa nas zonas máis inmediatas a núcleos de poboación e dentro da campaña de prevención de incendios da Consellería do Medio Rural da que falamos co conselleiro José González. Todo preparado para a xura de bandeira civil que se vai celebrar en Monforte este sábado. Danos máis datos da mesma o capitán de navío Jesús Paz Pena, xefe de órgano de apoio á xefatura de Arsenal, que última preparativos hoxe en Monforte. Conversamos con Tamara Castro, presidenta da Asociación organizadora do encontro Raizame, e co escritor Francisco Narla que presenta en Monforte a súa ultima novela. Entre outros asuntos tempo tamén para o gabinete xurídico e con Javier Leiro repasamos cuestións relacionadas coas comunidades de veciños.