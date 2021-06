MÁS DE UNO MONFORTE 25/06/2021

A Conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, presenta hoxe na estación de autobuses de Monforte a tarxeta Xente Nova. Falamos con ela para que nos conte algo máis da iniciativa e de outros proxectos. Cun roteiro pola estrutura urbana de Monforte, empezaron as Xornadas de Mobilidade e Urbanismo que acolle o Ateneo Casino hoxe e maña. Falamos co director das mesmas, o profesor Manuel Docampo. O BNG de Monforte pide que o concello se non ten previsto facer Festas Patronais, que organice Festas Alternativas. Cóntanolo o voceiro deste grupo Emilio Sánchez. Entre outros asuntos, conversamos tamén con José Gómez. Está gravando unha película na zona sobre o Camiño de Santiago e conversando con él coñecemos algo máis desta historia.