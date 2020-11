MÁS DE UNO MONFORTE 12/11/2020

LEER MÁS Audios

Repasamos a última hora da situación sanitaria da zona. Falamos de proxectos de saneamento que se preparan en Monforte. De recoñecementos recibidos por Vinigalicia falamos con Juan Luis Méndez, xerente deste grupo vitícola. Coa actriz María Barcala de Teatro do Atlántico, falamos da obra que hoxe presentan no Multiusos. Conversamos co escritor Luis Crispin e co investigador Felipe Aira repasamos historia local, hoxe ditos referidos a Monforte a aos seus habitantes.