MÁS DE UNO MONFORTE 10/11/2020

LEER MÁS Audios

Abrimos programa co espazo adicado ao sector vitícola, falamos con Alfonso Losada dos viños de garda e de elaboracións monovarietais. Co doutor Rosendo Bugarín, falamos da presión asistencial no Centro de Saúde de Monforte. CCOO reclama ao alcalde que convoque o Consello Económico e Social para repasar a situación laboral do concello Monfortino.