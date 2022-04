MÁS DE UNO MONFORTE 08/04/2022

Volve á Ribeira Sacra o Festival Trece Roeis que se vai celebrar en Ferreira os días 19 e 20 de agosto. Falamos del con Miguel García, un dos membros da comisión organizadora. E concerto de guitarra e frauta temos hoxe en Monforte, músicos hondureños cos que tamén falamos neste programa. E todo preparado en Sober para celebrar esta fin de semana a Feira do Viño de Amandi. Repasamos actividades da mesma. E tamén Feira do Viño recuperan este ano en Pantón, será os días 14 e 15 de maio e buscamos máis información conversando co rexedor local José Luis Álvarez. Tamén en maio, os días 7 e 8 terán Feira adicada ao viño en Vilachá de Salvadur, no concello de A Pobra do Brollón onde veñen de presentar o programa de visitas guiadas que van a poñer en marcha en Semana Santa e que repasamos co alcalde Xosé Lois Maceda. Son algúns dos asuntos que repasamos no programa de hoxe.