MÁS DE UNO MONFORTE 05/10/2022

Especialistas nacionais e internacionais sobre o VII Conde de Lemos e a época na que viviu participarán dun Congreso que se vai celebrar en Monforte para conmemorar o cuarto centenario do seu pasamento. Unha actividade que repasamos hoxe coa historiadora Manuela Sánz directora do citado evento. Rematada a temporada de verán facemos balance da mesma con Jaime Vázquez, presidente da entidade. Entre outras novas que repasamos da actualidade máis próxima, falamos tamén co secretario de acción sindical de CCOO, Mario Docasar, analiza datos do paro na zona e denuncias á gardería San Vicente de Paúl, que este mesmo sindicato ven presentando desde o 2018.