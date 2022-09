Facemos balance das actividades da fin de semana como a homenaxe a Aida Menéndez Lorenzo. Coa alcalde do concello de A Pobra do Brollón falamos da nova campaña arqueolóxica que se vai poñer en marcha en Penas do Castelo. Controlado o incendio do concello de Pantón, do que buscamos a última hora conversando co rexedor local, e entre outros asuntos, repasamos novos éxitos do taekwondo monfortino conversando co adestrador do Club Neka.