MÁS DE UNO MONFORTE 30/09/2020

Con Manola Porto

Abrimos co espazo Facendo Empresa que hoxe adicamos ao proxecto gañador do Concurso de iniciativas empresariais da Fundación Semente. Falamos con Juan Redondo un dos promotores. Pasan á final dun concurso de economía os alumnos do IES Río Cabe. O profesor que dirixe o grupo Emilio López, cóntanos como foi a semifinal. Falamos de actividade formativa que se pon en marcha no concello de Monforte para maiores de 50 anos coa concelleira Gloria Prada. Co presidente do CRDORS José Manuel Rodríguez, repasamos como foron as vendas de viño da última campaña. Entre outros asuntos, falamos tamén do Centro de Día que hoxe se inaugura en Quiroga conversando co alcalde Julio Álvarez.