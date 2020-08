MÁS DE UNO MONFORTE 28/08/2020

Con Manola Porto

Preocupación no ámbito escolar monfortino ante a proximidade do inicio do curso tendo enconta os casos de Covid que hai no concello. Falamos con María Núñez, directora do Ceip Monforte. E segue o cribado no sector da hostalería. En función das probas van abrindo ou pechando establecentos. Un dos que abren é o Merenzao, falamos co seu responsable Carlos Rodríguez. E Monforte estrena autocine este mesmo venres. Unha iniciativa do CCU, buscamos a última hora conversando co xerente Ángel Folgueira. E lista en Quiroga a ampliación do Museo Xeolóxico. Será inaugurado maña. Falamos co alcalde Julio Álvarez.