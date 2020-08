MÁS DE UNO MONFORTE 24/08/2020

Con Manola Porto

Segue crecendo o número de positivos covid en Monforte. No programa de hoxe repasamos a última hora conversando con Ramón Ares, xerente da Área Sanitaria. Germán Vázquez, voceiro de Esperta Monforte danos conta de iniciativas presentadas no concello en relación á pandemia, que agarda teñan resposta no próximo pleno. Entrevistamos ao arqueólogo Xurxo Ayán das escavacións feitas nos Conventos. Campaña que dan por rematada e valoramos resultados. E a adega Algueira empeza a vendima este martes, conversamos co adegueiro Fernando González.