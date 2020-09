MÁS DE UNO MONFORTE 22/09/2020

Con Manola Porto

Abrimos programa con técnico Alfonso Losada, repasamos cuestións a ter en conta na adega rematada a vendima e repasamos a visita que fixo o presidente da Xunta á adega Rectoral de Amandi. Conversamos co voceiro do BNG en Monforte Emilio Sánchez, da conta de iniciativas que presentaron para ser debatidas no próximo pleno. Entrevistamos á monfortina Belén Díaz, que preside a Rede de Cidades Creativas de España. Entre outros asuntos escoitamos a Paula Vázquez Verao, voceira de Agromar Sober, dar conta de peticións que presentan ao equipo de goberno reclamando varias actuacións en diversos ámbitos municipais.