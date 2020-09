MÁS DE UNO MONFORTE 17/09/2020

Con Manola Porto

Repasamos como se vai facer o reparto dos bonos-axuda do concello entre a poboación monfortina. Explícao o alcalde José Tomé. A voceira do PP de Monforte, Kati Varela, valora esta e outras iniciativas do goberno local e repasa proposta que levará ao próximo pleno ordinario. Entre outros asuntos repasamos novas do concello de Sober conversando co alcalde Luis Fernández Guitián. E abrimos programa con música, conversando con Abraham Cupeiro que presenta o seu último disco "Pangea" este venres en Salcedo.