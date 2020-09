MÁS DE UNO MONFORTE 16/09/2020

Con Manola Porto

Abrimos co espazo "Facendo Empresa" hoxe falamos da empresa Celega co xerente desta empresa láctea Xosé Manuel Rodríguez. Repasamos obras que se van a realizar no concello de O Saviñao conversando co alcalde Carlos Armesto. Co mandatario do Incio, Héctor Corujo, falamos da concentración de apoio aos traballadores e usuarios da Residencia que preparan para este sábado. Falamos tamén do Congreso Nacional de Turismo Experencial que hoxe se inaugurou en Lugo, participantes do mesmo, coñeceran a Ribeira Sacra e o xeo parque Montañas do Courel da man de Antonio Rodríguez e Martín Alemparte. Falamos hoxe con eles sobre esta actividade.