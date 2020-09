MÁS DE UNO MONFORTE 15/09/2020

Con Manola Porto

Este mércores inicio oficial da vendima na D.O Ribeira Sacra. Aínda que hai adegas que levan días vendimando a partir de maña xeneralízanse estos traballos. Cóntannos como se prepara a Rectoral de Amandi e Regina Viarum. Coa xerente do Consorcio Turístico da Ribeira Sacra, Alexandra Seara, repasamos datos de ocupación nesta zona. Repasamos novas do ámbito sindical co secretario de acción sindical de CCOO nesta zona, Mario Docasar. Entre outros asuntos, falamos tamén do proxecto de renovación de alumeados que presentou o alcalde de Monforte.