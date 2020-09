Con Manola Porto

Preparado para empezar lexislatura o novo goberno da Xunta. Falamos del coa deputada Raquel Arias. O sector do taxi tamén está entre os perxudicados pola pandemia. Falamos delo con dous taxistas monfortinos, José Jacobo Castro e Toño Sánchez. Falamos tamén co alcalde do concello de Sober, Luis Fernández Guitián, entre outras cousas, do cambio que trae este ano a romería de Cadeiras.