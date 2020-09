MÁS DE UNO MONFORTE 04/09/2020

Con Manola Porto

Repasamos con Ramón Ares, xerente da Área da Sanitaria a última hora sobre a incidencia da covid na zona. Falamos co alcalde de Pantón, José Luis Álvarez, pide aos veciños prudencia e tranquilidade tras o gromo que segue activo no citado concello. Con Manuel Valcárcel, PIRO, falamos do audiovisual que fixo sobre o Camiño de INVERNO o seu paso por Monforte que se proxecto estos días na Casa da Cultura. Recollemos a valoración de Adega sobre o proxecto da nova ponte no Paseo do Malecón, conversando con Froilán Pallín, Secretario Xeral desta Asociación Ecoloxista. Entre outros asuntos, co enólogo Luis Buitrón, falamos dos viños da D.O Ribeira Sacra premiados na Cata de Aosta.