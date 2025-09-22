Con Manola Porto

Declaración institucional do Concello de Monforte aprobada pola Xunta de Voceiros celebrada esta maña para condenar o ataque o edificio que a Xunta vai habilitar como Centro de Acollida de Menores. Entrevistamos ao alcalde José Tomé Roca e a Conselleira de Servizos Sociais, Fabiola García, que visitou o lugar afectado a primeira hora da maña. Tamén nos ocupamos da última hora dos lumes de Pantón e Sober, conversando cos alcaldes dos citados concellos, José Luis Álvarez Blanco e Luis Fernández Guitián. Entre os lugares afectados está O Preguntoiro, en Pombeiro, onde hoxe mesmo se iniciou unha nova campaña de escavacións das que falamos co director do proxecto o arqueólogo Xurxo Ayán.