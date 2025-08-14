Más de 22 mil hectáreas han ardido en los últimos días en la provincia de Ourense

Ourense sigue ardiendo. Quedan activos este jueves seis incendios en la provincia, por lo que se mantiene la situación 2. Según los últimos datos de la Consellería de Medio Rural, los fuegos de Requeixo y Parafita, en Chandrexa de Queixa, son ya uno solo que ha arrasado 10.500 hectáreas; en Maceda han ardido 2.200 y también se han unido los focos de Santiso y Castro de Escuadro; en Oímbra-A Granxa se han quemado 5.000; 4.500 en A Mezquita-A Esculqueira; 200 en Vilardevós-Vilar de Cervos; y 150 en Larouco-Seadur.

La pasada noche se registraron desalojos y confinamientos, que todavía se mantienen. También estamos pendientes de la conexión ferroviaria entre Galicia y Madrid, que se reestableció en la mañana de este jueves pero poco después volvía a suspenderse por otro incendio entre Ourense y Puebla de Sanabria.