Más de 10.000 hectáreas han ardido en los últimos días en la provincia de Ourense

Según los últimos datos de la Consellería de Medio Rural este miércoles quedan activos seis graves incendios en Galicia. Cinco de ellos están en la provincia de Ourense, por lo que se mantiene allí el nivel 2 de emergencias. Se trata de los focos de Chandrexa de Queixa-Requeizo, con 4.600 calcinadas; Chandrexa de Queixa-Parafita, con 1.500; Maceda-Santiso, con 1.700; Oímbra-A Granxa, con 1.500 y A Mezquita-A Esculqueira, con 1.00. También sigue activo el de Dozón-O Castro, en la provincia de POntevedra, con 400 hectáreas afectadas.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, asegura que desde que empezó agosto, se están sofocando unos 30-35 incendios al día, lo que supone "250 más que en el mismo período del año pasado". Hoy se incorporan nuevos efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, que se suman a los 250 que ya había, y solo medios aéreos son más de treinta.

Alfonso Rueda confirma que evolucionan favorablemente los cuatro brigadistas ingresados. Tres de ellos, de 18, 23 y 25 años, se encuentran en la Unidad de Quemados del Hospital de A Coruña en estado muy grave. Todos sufren intoxicación por inhalación de humo y quemaduras, que ene l caso del más joven llegan al 40 por ciento de su cuerpo.

El presidente de la Xunta avanza también que a lo largo del día podrán regresar a la residencia de A Mezquita los cincuenta mayores que tuvieron que ser desalojados la pasada noche. Y también empiezan a regresar los más de doscientos jóvenes que participaban en un campamento en la estación de montaña de Cabeza de Manzaneda, y que se tuvieron que quedar confinados al rodear las llamas estas instalaciones.