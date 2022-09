Éxito da campaña das panchas en Ribadeo.

Nun mes foron adquiridos 2.200 packs de panchas, o que supón un volume de negocio de 88.000 euros. O concelleiro de Comercio, Pablo Vizoso, fai un balance positivo da marcha da segunda edición desta campaña.

O edil ribadense dixo que “detectamos que se moveu de xeito favorable nos últimos días a segunda edición da campaña das panchas, que daba comezo o pasado 9 de outubro. Arrincou moi ben, porque nunha semana foron adquiridos 900 packs da nosa moeda local, e agora parece que repunta de novo”.

Pablo Vizoso lembrou que “aínda quedan días para facerse coas panchas e para gastalas no comercio e na hostalería locais. Esta iniciativa está animando o consumo local nuns momentos que están a ser moi complicados para o sector servizos en Ribadeo, sobre todo para o comercio e para a restauración. Estamos sufrindo os peches perimetrais de Asturias, de Lugo, da Coruña e iso ten repercusións negativas en Ribadeo, unha vila que recibe a centos de visitantes as fins de semana, que aproveitan para facer as súas compras os domingos no noso comercio e que tamén disfrutan da oferta gastronómica que atopan na hostalería local”.

O concelleiro de Comercio subliñou que “as panchas potencian o consumo local, a necesidade de apostar pola proximidade, de facer as compras nas tendas de Ribadeo e de consumir nos bares e restaurantes da nosa vila”.