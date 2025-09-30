TERRA, AUGA E VIDA

Mieles Anta, un referente de buenas prácticas apícolas en la provincia.

En nuestro espacio “Terra, Auga e Vida” conocemos el trabajo que realiza la empresa Mieles Anta. Su gerente, Paula Bernardez, nos explica la forma de actuar de una firma con más de 50 años de experiencia y que apuesta por el respeto y la conservación del patrimonio natural potenciando la biodiversidad de especies. También nos acompaña el director general de Agricultura, Ganadería e Industrias Agroalimentarias de la Xunta, José Balseiros.

ondacero.es

Lugo |

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer