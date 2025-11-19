Más de Uno Lugo Especial 35 años de Onda Cero

ESPECIAL 35 AÑOS DE ONDA CERO

Hacemos un recorrido por la historia de Onda Cero y la presencia de la radio en la vida de la provincia de Lugo. Junto al periodista Paco Nieto repasamos los 90 años de radio en Lugo. De la mano del técnico de Onda Cero Vigo, Ángel Mosquera, ensalzamos el trabajo de esas voces ocultas de las emisoras. Nos trasladamos al diario El Progreso para hablar con su director, Alfonso Riveiro y charlamos con una de las voces más importantes de la radio española, la monfortina Julia Otero. Un programa conducido por Manola Porto y Rubén Dorado y con el apoyo técnico de Iago Duarte.