SAN FROILAN

Los feriantes acusan a la edil de Cultura de negarse a instalar barracas

El Gobierno Local está pendiente de convocar una nueva reunión de la Comisión de Fiestas pero el presidente de la Asociación de Industriales y Feriantes, Ángel Gutiérrez, está convencido que este año no habrá barracas en el San Froilán. Asegura que la edil de Cultura lo tenía así decidido y que lo único que están haciendo es "marear la perdiz". Lamenta lo que está pasando en Lugo porque insisten en que en otros concellos no les están poniendo ningún problema. Defienden que su actividad no genera riesgos y que es bueno para las fiestas y para toda la ciudad.