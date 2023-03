Más de Uno Lugo

Álvaro Santos, concejal de Urbanismo :"No me siento representado por el PSOE"

El que fuera secretario provincial del PSOE y actual concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Lugo, Álvaro Santos, ha decidido darse de baja del partido. En una entrevista en Más de Uno Lugo explicó que ya no se siente representado ideológicamente por el PSOE. Aclara que su marcha se formalizó el 27 de mayo de 2022, para no influir en un momento electoral y desconoce porque ha transcendido ahora. En su lista de desacuerdos con el PSOE figura el modelo territorial, la Ley Trans y la modificación del delito de malversación. Tampoco comparte que en el PSdeG no haya planteamientos concretos de casi nada. Deja la primera línea de la política y asegura que desconoce a quién votará en las próximas municipales.