Informativo Provincial, Mas de Uno Lugo

Este 24 de noviembre nos trae frio 3º de temperatura en Lugo capital y en Monforte a estas horas, En Ribadeo tenemos siete.

La policía local ha sancionado por segunda vez consecutiva en varios días a un bar por tener seis personas consumiendo bebidas a la entrada. uno de ellos sin mascarilla que también fue sancionado. También abrió actas a cinco personas no convivientes que estaban celebrando un cumpleaños en la calle Perpetuo Socorro. Este fin de semana levantó la policía once actas de denuncia al detectar que siete personas incumplían la prohibición de entrada y salida de la ciudad, asi como a otras dos por no hacer uso de la mascarilla. Y el juzgado anula una multa a un conductor que fue de Lugo a Friol durante el estado de alarma. Dice la jueza que no consta que hubiese incumplido mandato u orden alguna de los agentes. La Subdelegación del gobierno deberá devolverle los 300 euros que había abonado de multa. Y en la audiencia provincial de Lugo se juzga a tres sospechosos de agredir a un hombre dentro de un pub con botellas y vasos de cristal. La fiscalía pide para cada uno cuatro años de cárcel.