El Lugo se tiene que conformar con el empate

Fue superior al Castellón durante todo el encuentro pero otra vez le costó al Lugo encontrar portería y se tuvo que conformar con un empate que mantiene su condición de invicto en casa pero que no disipa las dudas. El equipo de Luis César Sampedro salió al campo con la intención de seguir modelando su estilo de juego. Privó al rival del balón y atacó por los costados aprovechando el buen estado de forma de Arvin Appiah, que volvió a brillar con luz propia durante la primera mitad, y la velocidad del Puma Rodríguez. La más clara de los primeros 45 minutos la tuvo en su cabeza El Hacen, que remató dentro del área y su disparo lo rechazó el guardameta ‘orellut’. Juanpe y Xavi Torres comandaron el centro del campo en otra buena primera mitad del Lugo, que como ya habíamos visto ante el Girona, llevó el control del juego y tuvo las ocasiones más claras del choque.

No se mantuvo la intensidad del equipo en la segunda parte, donde el partido se trasladó a lo que quería el rival, con un juego trabado y un continuo abuso de pases en corto que no asustaron a un Castellón bien plantado sobre el césped y que solo lo intentó con disparos desde fuera del área. La entrada de Gerard Valentín desde el banquillo renovó la chispa del Lugo y el catalán a punto estuvo de convertirse en héroe con una jugada individual que acabó mandando a la esquina el meta rival. La polémica llegó en la última acción del partido. Manu Barreiro fue derribado en el aire cuando se disponía a rematar a bocajarro pero el colegiado del encuentro consideró que el empujón no era suficiente para señalar la pena máxima.

El Lugo consigue un empate que le permite mantener la distancia con sus más inmediatos perseguidores y no caer en la zona baja de la tabla. Además mantiene la condición de invicto en casa que tiene desde la llegada de Medhi Nafti, el predecesor de Luis César en el banquillo rojiblanco. Con todo, le siguen entrando las prisas a los aficionados lucenses, que reclaman una victoria que no se produce desde finales del mes de enero. El siguiente paso para el Lugo será el Sabadell, otro rival directo al que el cuadro rojiblanco tendrá que ganar si quiere afrontar la recta final de campaña de manera más tranquila. ​