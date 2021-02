El Covid no existe para los vecinos de Negueira de Muñiz

Como si de una historia de comic se tratase, en la provincia de Lugo una pequeña aldea resiste a la influencia del virus. Aquí no resisten frente a los romanos, si no frente a la incidencia del coronavirus. Desde que se inició la pandemia no se registró ni un solo caso entre los 200 vecinos empadronados en Negueira de Muñiz, el ayuntamiento más pequeño de toda Galicia y el único con un sistema electoral de listas abiertas. No todas las personas que están empadronadas viven en una localidad en la que los vendedores ambulantes permiten subsistir a sus habitantes.

No hay casos de coronavirus, aunque en esta pequeña localidad tampoco hay tiendas ni farmacia. La más cercana se encuentra en A Fonsagrada. Solo queda un pequeño colegio, dos bares y un médico que pasa consulta dos veces por semana. A pesar de esto, las restricciones son las mismas que en el resto de la comunidad.