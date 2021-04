Gente Viajera de Galicia

Seguindo as pegadas de Valle-Inclán por Compostela

A concelleira de Acción Cultural, Mercedes Rosón, é a nosa guía esta tarde para coñecer as novidades do roteiro "Valle-Inclán por Santiago de Compostela. Rosa mística de pedra". Un itinerario que incorpora fotos inéditas e 22 citas do autor relacionadas cos 22 espazos nos que se divide o roteiro.