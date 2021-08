Entrevista á conselleira de Infraestructuras de Onda Cero Galicia

Ethel Vázquez agarda que Transportes manteña as reunións periódicas comprometidas por Ábalos

A conselleira de Infraestructuras e Mobilidade, Ethel Vázquez, recoñece que non teñen información oficial sobre os trens en probas do AVE, que desde hai días están en Galicia. Confía, iso sí, en que o ADIF manteña para o horizonte do outono a chegada da alta velocidade ferroviaria. Para falar desta infraestructura, e outras pendentes en Galicia, a conselleira reclama da ministra Raquel Sánchez que manteña as reunións periódicas comprometidas polo anterior titular, José Luis Ábalos. Ethel Vázquez valora positivamente as bonificacións da implementadas na AP9 e cree que é o momento de falar da súa posible ampliación á AP-53 Santiago-Ourense, tamén de titularidade estatal. E reclama de novo ao Goberno central que os fondos Next Generation adicados a mobilidade non deixen fóra aos concellos de menos de 50.000 habitantesm máis do 90 por cento en Galicia. A conselleira reuniuse nas últimas horas coa Autoridade Portuaria da Coruña.