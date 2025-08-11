Yeremay, blindado por Juan Carlos Escotet en el Deportivo, y Chacón decide volver cedido a la Cultural Leonesa

Tarde de alegrías en Riazor la vivida el pasado sábado, con motivo del Teresa Herrera. Primero, con la victoria del Deportivo Abanca ante el Sporting Braga por 2-0. Escuchamos las reflexiones de Ainhoa Marín.

Y después llegó la victoria del masculino ante el Le HAvre, con los goles en la segunda parte de Zakaría Edachouri y Yeremay. Además, el canario fue elegido mejor jugador del Torneo.

Yeremay ha acaparado los comentarios de este comienzo de lunes, tras la información del periodista Fabrizio Romano, en la que apuntaba que el Sporting de Lisboa había presentado oferta por Yeremay al Deportivo. Eso sí, después de las renovaciones de Yeremay en las últimas fechas, apuesto a que el canario comenzará la temporada como blanquiazul. Es una apuesta de Escotet, que precisamente, para evitar culebrones o "rivaldazos", autorizó el pago a Yeremay de un buen salario, con la correspondiente y elevada cláusula de rescisión. Y todo esto en la línea del compromiso de Yeremay de seguir en el Deportivo, pensando en ayudar en el objetivo para la próxima temporada, que no es otro que intentar ascender a la primera División.

En cambio, el que volverá a salir del Deportivo será Luís Chacón. Antonio Hidalgo comentaba públicamente el pasado viernes que la decisión la tenía que tomar Luís, pero dejaba claro que para tener minutos debería buscar una salida. Si bien es cierto que el Huesca quiso meterlo en el traspaso de Loureiro, al final, Chacón se decanta por la Cultural Leonesa, equipo en el que militó la pasada temporada y en el que fue pieza clave para el ascenso a segunda División. Eso sí, quedan por ver las condiciones de la cesión para ver si también se necesita de Chacón en enero y se pueda repetir la historia del pasado mes de enero con los cedidos por el Deportivo.

Por último, el Racing de Ferrol perdió en Ribadeo por 3-0 contra el Sporting de Gijón. Esta mañana fueron presentados Mardones, que llega cedido desde el Deportivo, y Dacosta, traspasado por el FC Barcelona a coste cero, pero con una opción futura para el equipo culé en caso de un futuro traspaso. Además, el Concello de Ferrol anunció la política de subveciones a las entidades deportivas por un importe de 483.700 euros para la organización de diferentes eventos y de actividades de promoción del deporte durante todo el año, así como asumir los costes de desplazamientos de los deportistas a campeonatos y citas deportivas:

Parrulo FS (100.000 euros), Club Valdetires FS (47.000 euros), Club Basketmi Ferrol (45.000 euros), Club Rugby Ferrol (40.000 euros), Club Praia de Pantin (28.500 euros), Fundación Racing Club (36.000 euros), Escudería Automovilística Ferrol (25.000 euros); Club Triatlon Ferrol (20.000 euros), Club Triatlon Ferrol para o trofeo Cidade de Ferrol menores e absoluto (20.000 euros); Club universitario Ferrol (15.000 euros); Parrulo FS Trofeo Cidade de Ferrol e torneo promoción fútbol sala base(15.000 euros), Club Remo A Cabana (14.500 euros); Club Remo A Cabana bandeira Cidade de Ferrol de traiñeiras- memorial Miguel Derungs (11.000 euros); Club bodyboard Ferrol (10.000 euros); Club piragüismo Copacabana (10.000 euros), Federación Galega de Baloncesto (8.500 euros); Club BTT Esmelle (8.000 euros) Federación Galega de Kárate (7.000 euros); Club Montaña Ferrol (6.950 euros); Nativos surf club (5.000 euros); Club Power Fénix (5.000 euros), Club Natación Ferrol (3.250 euros); Casino Ferrolano de Tenis Club (2.000 euros) e Club Arco Ferrol (1.000 euros).