Villasuso quiere renegociar el contrato de Borja Granero y Darío Cotelo vuelve al Dépor para entrenar el Cadete División de Honor

DEPORTES MÁS DE UNO ONDA CERO CORUÑA. De lunes a viernes, entre 13:50 y 14:00horas.

Día de descanso para la primera plantilla del Deportivo. El miércoles, toca vuelta a los entrenamientos para preparar el antepenúltimo amistoso de la temporada. Será contra el Real Madrid Castilla en Riazor. Los soci@s ya pueden reservar su entrada. Después tocará el partido ante el Arenteiro. Y se cerrará la pretemporada en Ordes, el domingo 21 de agosto, a las 19:00 horas contra el Pontevedra.

No hay descanso, eso sí, en los despachos, pero sin avances concretos. David Villasuso sigue teniendo la tarea de recortar gastos a base de prescindir de valores mobiliarios. E inmobiliarios. En cuanto a los mobiliarios, no me consta ningún acuerdo amistoso, ni vía ERE, con los cuatro jugadores que intenta sacar a toda costa del club: Borges, Uche, Rolán y Cartabia. A éstos hay que sumar otros que tienen fichas que también se pretenden retocar. En ese sentido figuran Keko y Borja Granero.

En cuanto a Keko, el jugador sigue esperando la opción de encontrar alguna oferta que, al menos, iguale su ficha en el Dépor. Sea en España. Sea en el extranjero. Sino, la idea del Deportivo, que cuenta deportivamente con el jugador, es renegociar ese contrato. Y en el mismo escenario está Borja Granero. Es un jugador con el que cuentan en el club, pero su salario también está fuera de los topes que se han marcado en el Deportivo. Tiene dos temporadas por delante. Ya os comenté antes de julio que su agente había echado la red por el fútbol profesional español para intentar un cambio de aires. De momento, no hubo pesca, y en el Deportivo ya le han transmitido la voluntad de renegociar el contrato para hacer frente a la ficha a cambio de ampliar temporadas. De momento, esta fórmula solo la aceptó y cuajó con Héctor Hernández, que aumentó su vinculación un año más, hasta 2023, a cambio de renegociar la ficha.

Y esta mañana comenzó a trabajar el cadete de División de Honor. Con el buen sabor de boca que dejó el título cosechado la pasada temporada, destronando al Celta de Vigo. El primer cambio para la próxima temporada está ya en el banquillo, con la vuelta al Dépor de Darío Cotelo, tan solo un año después de prescindir de él Albert Gil. Ahora es Fran el que, con mando en plaza total en la cantera del Dépor, lo recupera tras un año en Ourense.

Y esta tarde, en el María Pita, la concelleira de Deportes, Mónica Martínez, recibirá Dolores Rojas, jueza en la prueba de Marcha en los recientes Juegos Olímpicos, y también al boxeador a Enmanuel Reyes.