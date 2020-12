Vázquez, sorprendido por las preguntas sobre los tres centrales y ... ¿Villasuso sorprendido con la sanción de Antiviolencia?

Vivimos en la previa del Deportivo-Pontevedra. Con convocatoria incluída, en la que Fernando Vázquez cuenta con las bajas ya conocidas de Osede, Miku y Keko Gontán. Eso sí, en la rueda de prensa previa al partido, el entrenador de Castrofeito refirió muchas preguntas relativas al sistema defensivo, incluídas las de su uso de los tres centrales, hecho por el que se mostró sorprendido. A ver qué pasa mañana en Pasarón, porque no dio ninguna pista. Y no sé si vale cómo pista la alabanza que hizo al juego que hizo el Deportivo el pasado domingo ante el Racing de Ferrol con Granero, Mujaid y Álex Bergantiños en el campo.

Por otra parte, del partido de Ferrol el pasado domingo, siguen los ecos de la propuesta de sanción al Deportivo realizada por la Comisión Antiviolencia. Hoy recordamos que ya hacía tiempo que el Deportivo no aparecía en los comunicados de esta Comisión, que emiten desde el Consejo Superior de Deportes. Hubo muchos, muchos, en los meses siguientes al homicidio que acabó con la vida de Jimmy en el Vicente Calderón. Pero entonces, después de hablar de "marca maldita", Tino Fernández pasó al contraataque contra el Comité Antiviolencia, llegando a solicitar la dimisión de su presidente. Y contando con el apoyo del entonces subdelegado del Gobierno, Jorge Atán, para ir archivando aquellas propuestas de sanción. Echando un vistazo en google salta a la vista la conexión Jorge Atán, su hermano Javier y Tino Fernández a través de alianzas empresariales que ayudaban a que el entonces subdelegado del Gobierno archivase aquellas denuncias. Es más, en una entrevista que concedió al diario ABC de Sevilla, Jorge Atán explicaba a este periódico la razón por la qué se archivaban las propuestas de sanción al Deportivo. " Las pancartas de Riazor Blues en el estadio no se consideran objeto de infracción".

Y es que, según pudimos saber entonces en Onda Cero, en el Consejo Superior de Deportes había malestar, porque las sanciones que tenían que aplicar los subdelegados del Gobierno, con la propuesta correspondiente desde Antiviolencia, no llevaban un criterio uniforme. Y se aplicaban o no en función de lo qué decidiera el subdelegado de turno. En A Coruña, en aquel momento, Jorge Atán las archivaba. A día de hoy, con nueva directiva y propiedad en el Deportivo, y nueva subdelegada del Gobierno, Pilar Riobóo, qué sucederá. Es más, ¿Estaba David Villasuso al tanto de lo sucedido en Riazor con el homenaje a Jimmy, con las correspondientes bengalas y sin comunicarlo al Coordinador de Seguridad? Estando o no al tanto, por dónde Villasuso anda últimamente con la tijera para recortar gastos en el Deportivo, ahora aparece este gasto de 60.000 euros a la vista, superados los tiempos, alegaciones y recursos burocráticos de estas cuestiones.

Por lo demás, este fin de semana tenemos competición con aumento de aforos en los recintos deportivos. Hoy el Deportivo Liceo recibe al Girona con la posibilidad de meter a 500 espectadores en Riazor. El Racing de Ferrol podrá meter el mismo número de aficionad@s en A Malata para recibir el domingo al Coruxo de Míchel Alonso.