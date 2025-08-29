El trueque Bouldini-Stoichkov a punto de oficializarse y Fran Alonso da explicaciones sobre la denuncia de Lía y Carlota vía AFE

El pasado martes me llamaba el compañero de Onda Cero Granada, Pedro Lara, para hablar de Bouldini, dado que sonaba su nombre como refuerzo del equipo nazarí. Y nos pusimos a analizar la situación del delantero marroquí, eso sí, con la extrañeza de cuadrar las dificultades económicas del Granada para inscribir jugadores y aún encima querer fichar a un jugador que no había tenido una buena temporada como blanquiazul. Y aún encima, cobrando 800.000 euros brutos, además de la amortización de 300.000 al Levante, dinero que pagó el año pasado el Deportivo.

Y después llegó el jueves, con Fernando Soriano reconocía que había varias opciones para Bouldini, por el interés de varios equipos que buscaban el perfil de delantero del marroquí. La sorpresa llegaba por la tarde cuándo se íba concretando que, efectivamente, Bouldini se marchaba rumbo a Granada. Y desde Granada, llegaba al Deportivo Juan Diego Molina Martínez, Stoichkov, petición expresa de Antonio Hidalgo, con el que había coincidido en el Sabadell.

Quedan por conocer, si se conocerán algún día, los detalles del trueque. Oigo y leo que Stoichkov tiene un sueldo que supera los 800.000 euros de Bouldini y, evidentemente los asumirá el Deportivo. Y al Granada le toca asumir el salario de Bouldini, algo complicado de cuadrar en las estrecheces del equipo nazarí. En fin, tiempo al tiempo para entender las motivaciones económicas del trueque. Espero que las deportivas sean beneficiosas para el Deportivo y Stoichkov marque o ayude a marcar los goles que vengan bien para alcanzar el objetivo del Deportivo, que no es otro que el del ascenso, mejor directo que vía promoción.

En Abegondo compareció ante la prensa Sergio Escudero, mostrando una vez más su veteranía y su temple. No en vano, el próximo martes cumplirá 36 años. Es el segundo capitán del equipo, aunque me dicen que ante los silencios de Villares, Escudero asume el rol de hablar y ser respetado. Eso sí, también mostró su deseo de que acabe el mercado, porque los jugadores que no cuentan siempre quedan en un segundo plano, bien sea en los entrenamientos, bien sea en las convocatorias.

En este sentido, los nombres propios del Deportivo son Denis Genreau que finalmente ha rescindido contrato con el Deportivo. Genreau no contaba para Hidalgo. Y tampoco contaba para el Albacete, cuándo el Deportivo lo metió en la oferta para fichar a Riki, con el objetivo de abaratar "financieramente" la operación, pero el Albacete siempre se remitió a la cláusula, descartando incluso a Genreau en esa operación.

Otros nombres son los de Diego Gómez y Martín Ochoa, a los que aún falta por buscar un destino, partiendo de la base de que Martín Ochoa podría jugar con el Fabril, aunque esta cuestión es poco factible, dado que las pretensiones del riojano son, al menos, competir en primera Federación.

El Deportivo aún esperará al lunes para jugar en Leganés. Mañana será el turno ya para el Deportivo Abanca. Aquí, junto a la competición, destaca la información publicada ayer por el compañero Alfonso Núñez en El Español. Apuntaba Alfonso que dos jugadoras del equipo femenino, Lía y Carlota Sánchez, han pedido mediación a AFE para denunciar su situación en el equipo, en el que se consideran apartadas, por no tener una participación plena, tanto en entrenamientos como en partidos.

Ellas creen que no se trata de una decisión deportiva sino de una medida de presión para forzar su salida del club.

"Todo esto les ha llevado a consultar la legalidad de esta situación con la AFE. El sindicato de futbolistas ha enviado un burofax al Deportivo instando a un cambio en estas rutinas al entender que podrían incurrir en situaciones de discriminación y acoso laboral", relata Alfonso en su información. A esto, Fran Alonso, sin esconderse, repetía que "son parte del equipo y de la primera plantilla. Estoy muy contento con su profesionalismo. Hay una plantilla muy amplia, con mucha competencia por puesto, sobre todo en el centro del campo e inesperadamente hemos subido a dos jugadoras del filial mostrando un nivel espectacular. Está resultando difícil dar minutos a todas. Cualquiera que venga a ver los entrenamientos a Abegondo puede ver que son jugadoras que están a todos los niveles con el primer equipo".

Además, por acabar con el fútbol, el domingo debutará el Racing de Ferrol contra el Talavera, a las 12 horas en A Malata.

También hay citas de baloncesto. Hoy, primer amistoso del Leyma Basquet Coruña en Vilagarcía contra el Obradoiro. El domingo, Torneo Concello de Ferrol, entre el Baxi y el IDK.