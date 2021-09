Tercera SuperCopa de España para el Deportivo Liceo y Noel acabó marcando el tercero en Calahorra

DEPORTES MÁS DE UNO ONDA CERO CORUÑA, de lunes a viernes, entre 13:50 a 14:00 horas.

ENHORABUENA. NORABOA. FELICIDADES. Todas las felicitaciones se merece el Deportivo Liceo tras conseguir un nuevo título, su tercera SuperCopa, ganando en la final disputada en Noia por 3-2 al Barcelona. Escuchamos los cánticos de felicidad de los jugadores en el vestuario. Y hablamos con el vicepresidente, Emilio Fernández, ya de vuelta en A Coruña, tras vivir, sufrir y ... celebrar la gran victoria ayer en Noia. NORABOA.

También escuchamos a Borja Jiménez y a Miku, tras la tercera victoria del Deportivo esta temporada. Borja Jiménez preguntado por Noel. Y hablando de Noel. El delantero de Silleda aprovechó los minutos que le dio el entrenador en Calahorra y anotó su segundo gol esta temporada, el tercero del Deportivo para sellar el 0-3 en tierras riojanas.

Y Miku. Creo que no ha sido nada elegante y poco respetuoso con las comparaciones. Lo digo muchas veces. El periodismo vive de las declaraciones de los protagonistas para transmitirlas al aficionad@. Yo ya he llegado a un momento de profesión en el que las respuestas pueden ser un regate en toda regla, pero al menos debe haber un poco de respeto que lleve implícita la autocrítica. En fin. Como me dice algún amigo, a ver qué dice Miku cuándo vengan las curvas. Evidentemente, espero que no haya curvas esta temporada. Por lo menos, que no las tenga el Deportivo. A ver cómo conduce Miku su trabajo particular.

El fin de semana nos dejó también el triunfo del Racing de Ferrol contra el Valladolid Promesas. Costó, después de una primera parte floja por parte del equipo ferrolano. Al menos, consiguió la remontada, con los goles de Dani Nieto y David Rodríguez, el segundo de penalti. Y a seguir.

Y el Deportivo ABANCA sumó su segunda victoria seguida por 0-2 en el campo del Seagul.