Soriano presenta a Mulattieri y trabaja a contrarreloj para dar salida a Bouldini, Diego Gómez y Genreau

El lunes 1 de septiembre se cierra el mercado de fichajes. A las 23:59:59. Y aunque la plantilla del Deportivo podría quedar como está ahora, con el ansiado delantero que pedía Hidalgo, la verdad es que Fernando Soriano busca una salida para Bouldini, Diego Gómez Genreau.

En el caso de Bouldini, porque se intenta traer algún jugador que mejore los números y la voluntad que le viene poniendo el marroquí. Incluso Soriano reconocía esta mañana en Abegondo que en los últimos días hubo equipos que han preguntado por la situación de Bouldini, dado que necesitan un jugador del perfil de Mohamed. Su nombre suena en Granada, en Cádiz o en Zaragoza. Pero veremos. Como os vengo informando desde principio de mes, la alta ficha de Bouldini, rozando el millón de euros, aparte de que el Deportivo aún está amortizando el traspaso al Levante, echan para atrás a equipos que incluso tienen problemas para inscribir jugadores, salvo que el jugador o el Deportivo asuman rebajas en el sueldo.

En el caso de Diego Gómez, también sigue a la espera. Soriano ni descartó ni confirmó la opción del Racing de Ferrol. Intuyo que el deseo de Diego es ir a Ferrol, allí está Álex Vázquez, con el que coincidió el año pasado en el Arenteiro, pero el Deportivo buscará un equipo que pague la parte correspondiente de la ficha.

Y también está atascada la salida de Denis Genreau. No cuenta nada para Antonio Hidalgo. El Deportivo lo incluyó en una oferta que hizo al Albacete para abaratar el fichaje de Riki. Pero en el Albacete descartaron esta opción y apelaron a la cláusula de rescisión del centrocampista. Es más, hoy, Soriano reconocía que "a día de hoy el fichaje de Riki tiene un coste financiero bastante importante. Y hemos visto a Rubén y PAtiño que están dando un nivel importante y Antonio está contento con ellos".

Antes, Soriano había presentado a Samuelle Mulattieri. Llega con opción de compra obligatoria en caso de ascenso y también "por una serie de hitos deportivos que tiene que conseguir el jugador, en cuanto a minutos, goles".

Y en primer lugar Kevin Cabado había presentado a Marisa, que viene con toda la ilusión a reforzar al Deportivo Abanca. Por cierto, este fin de semana comienza la temporada, pero aún no se sabe si DAZN va a televisar los partidos, aunque tiene adquiridos los derechos de esta competición.

Kevin Cabado y Marisa Martínez, del Deportivo Abanca | Onda Cero Coruña

Hoy en Abegondo estuvo de visita un exjugador del Deportivo, Adolfo Aldana, que pasa estos días en A Coruña para asistir a la boda de la nieta de su amigo Carlos, de Sarandóns.