Hasta siempre, Jorge o Parrocho... ¿Hasta mañana, Fernando Vázquez?

Aunque el Deportivo esté en vísperas de vivir un partido importante ante El Ejido, sobre todo porque el polvorín de la Plaza de Pontevedra ya está empezando a petardear y no para celebrar la continuidad del entrenador. Pero además de hablar de Fernando y su futuro, tocó empezar el programa recordando a Jorge García Santos. El Parrocho. Que lo fue para el deportivismo durante doce temporadas. Pero para mi y para Onda Cero, antes incluso en Radio MARCA, fue un compañero de camino durante unos siete años con sus opiniones, sus reflexiones, sus informaciones, su cachondeo incluso. Jorge nos acompañó en las tertulias de los martes, tanto en la emisora como en los diferentes sitios que visitamos para compartir mesa y mantel y después tertulia, con entrevista incluída con jugadores y entrenadores del Deportivo. Desde el año 2004 hasta 2010.

Después llegó el momento en el que Jorge, con la sinceridad que le caracterizaba, me pidió no continuar, porque las circunstancias y su vida le impedían ver todos los partidos del Deportivo. Y para opinar de una película que no has visto, ni de un partido, mejor no opinar. Cuestión de elegancia y de ... credibilidad. Cierto es que a la vuelta de un tiempo, en junio de 2016, Jorge volvió a aparecer en la antena de Onda Cero Coruña, tras un evento organizado por el Deportivo para entregar insignias a los socios en Palexco y en el que Jorge participó en primera persona con otros compañeros, ex jugadores del Deportivo. Recordamos un momento de aquella charla con Jorge. La vida sigue. DESCANSE EN PAZ, con el abrazo y el ánimo para sus seres queridos y familia.

La vida sigue y mañana toca partido de Copa ante El Ejido. Hoy hubo entrenamiento y convocatoria. Con Derik y sin los lesiodos Keko Gontán y Valín. Sin fabrilistas como Juan Rodríguez o Adri Castro. Precisamente por la ausencia de Adri Castro se le preguntó a Fernando Vázquez y reconoció el entrenador que la derrota ante el Celta B le hizo cambiar de planes y tira de "artillería pesada y veteranos" para afrontar este partido en el que no se puede tirar la Copa. Al contrario, hace falta una victoria para enjuagar, si se puede, la derrota ante el Celta B y acallar las voces críticas que mismo hay en la directiva blanquiazul para hacer un cambio en el banquillo. Sucede que en este Deportivo hay una directiva. Y un propietario. Y sigo repitiendo un día y otro que hay decisiones que las tiene que tomar el propietario. Y otras el propietario y la directiva.

Y es que a Fernando se le llegó a preguntar por su continuidad y mismo acabó apuntando Fernando que "me sorprende que salte o meu nome por perder un partido o outro día. Que o presidente teña sair a defenderme non me parece normal por perder un partido. E deixame un pouco descolocado. Se cadra a seguridade que tiña pode ser que en realidad non sexa tanta". Decíamos ayer: Mañana hay un examen ante El Ejido en Copa. A ver qué nota pone el resultado y, sobre todo, ... el dueño del Deportivo.

Por cierto, al acabar el tiempo de Deportes en Más de Uno Coruña de este miércoles 16 de diciembre, el Deportivo confirmó el nombramiento de David Villasuso como nuevo Consejero. Los lectores y oyentes de Onda Deportiva ya teníais la primera pista el pasado mes de noviembre, no solo por los cargos de Villasuso en el club, como administrador Único de las filiales, sino también como futuro consejero Delegado del Club. De momento, entra en el Consejo. A ver qué pasa en la Asamblea, que aún no tiene fecha fijada por las circuntancias sanitarias:

