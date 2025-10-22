La segunda derrota consecutiva del Deportivo, en Santander, analizada en Juego de Plata

Progama completo de Juego de Plata, jornada 10

El Deportivo regresa a Riazor el próximo domingo, tras dos partidos lejos de casa, en Málaga y en Santander, en los que ha sumado las dos primeras derrotas de la temporada.

El Deportivo ha pasado de ser líder a presentar un balance de 2 puntos sumados de los últimos 12 para asumir que ha llegado inesperadamente el primer bache de la temporada, cuándo hace dos semanas vivió como el único equipo invicto del fútbol profesional español. Tanto en Málaga como en Santander el equipo generó ocasiones.

En Málaga no anotó ninguna y en Santander Soriano dio el pase para que Mantilla marcase en propia puerta. Pero si en Málaga los andaluces habían salido más intensos al partido, en Santander, el equipo se echó atrás con ventaja en el marcador, como reconocía Hidalgo, y después Ezkieta lo paró todo para ser básico en la victoria cántabra.

El discurso puertas a dentro ya pasa por el equilibrio. De análisis y de emociones en las derrotas y en las victorias, aunque de puertas para afuera se sigue esperando el plus y la regularidad que deben dar algunos jugadores, con Yeremay siempre en el foco, independientemente del apoyo constante que le da Antonio Hidalgo.