Rubiales: "La Federación Española de Fútbol se va a personar en el Juzgado y pedirá las máximas responsabilidades al Fuenlabrada y a la Liga"

Rubiales quiso dar información y opinión sobre el caso Fuenlabrada, después de que Inés Rey le agradeciera el apoyo de la Federación al Concello en el caso Fuenlabrada, apuntando a dos conversaciones telefónicas que Rubiales e Inés Rey mantuvieron en el momento de la crísis que se abrió por los contagios en la plantilla del equipo madrileño estando en A Coruña para jugar contra el Deportivo el último partido de la pasada temporada en la segunda División.

Apuntó Rubiales que "La mejor manera de apoyar al fútbol español, no solo al Deportivo es que se esclarezcan los hechos. Yo no voy a opinar. Voy a relatar. El día que ocurre todo, se jugaba el último partido de Liga. Un ratito antes de los jugadores salieran al campo recibimos una llamada de La Liga y del CSD. PEro un día antes hubo contagios en el staff del Fuenlabrada. Ni en A Coruña, ni en el CSD ni en la Federación tuvimos ninguna información. No pudimos opinar ya sobre el viaje.

Lo que hay que depurar a nivel judicial y administrativo es si esa decisión de llevar a decenas de personas en una avión cuándo han estado en contacto con otra persona que ha dado positivo, hay que determinar las consecuencias. Yo entiendo que cuándo Inés Rey habla de apoyo, vio en la Federación una institución firme para hacer justicia. Estos son los hechos. Podemos opinar después lo qué queramos. Los hechos es que se ocultó a la Federación y al CSD lo qué conocían el Fuenlabrada y la Liga. Y eso está quedando impune. Y es lo que nosotros entendemos que no puede quedar impune".

También se le preguntó a Rubiales por la postura que adoptó la Federación en la tarde de autos, la tarde del lunes, 20 de julio, en la que se decidió suspender únicamente el Deportivo-Fuenlabrada.

Dijo tajantemente Rubiales que "la Federación tiene un órgano que decide. Y en la reunión a tres bandas Federación-Liga-CSD, a propuesta del presidente de la Liga, se propuso aplazar un único partido por razones sanitarias. Y eso se elevó al órgano. Pero hay una cuestión más. Nosotros conocimos esto media hora antes, un resto antes. Mientras que La Liga y el Fuenlabrada tuvieron un día antes o dos el conocimiento que que había un jugador y dos personas más del staff, uno de ellos médico, que había estado en contacto con los jugadores. Y la Liga, y el Fuenlabrada, se empeñaron en realizar un viaje que nunca debió realizarse. Y eso debe tener unas consecuencias no solo desde el punto de vista judicial. De hecho, hay una denuncia aquí y aprovecharé para ver cómo está y si se nos permite personarnos en el momento en que podamos. Nos vamos a personar y vamos a pedir las máximas responsabilidades por decisiones que tienen que tener consecuencias a nivel judicial y también a nivel administrativo".