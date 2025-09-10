La reflexión del Deportivo 1-Sporting de Gijón 0 en Juego de Plata

Minuto 88 del Deportivo-Sporting de Gijón. Dani Barcia engancha un zurdazo, con golpeo de empeine perfecto y anota un golazo que provocó el éxtasis en Riazor. De hecho, según un medidor de sonido instalado por el diario DXT Campeón, la celebración llegó a los 119 decibelios. El deportivismo, después de aburrirse en el partido anterior contra el Burgos, veía cómo el Sporting de Gijón también conseguía mantener la portería a cero.

Barcia enmendaba de esta manera su error en el primer gol encajado en Leganés a los once segundos la semana pasada. Y como canterano criado en Abegondo daba más épica a la victoria blanquiazul con su primer gol como profesional y aún encima en casa.

Rafa Carpacho y Dani Barcia, en zona mixta tras la victoria ante el Sporting de Gijón | Onda Cero Coruña

Felicidad incluso para el dueño, Juan Carlos Escotet, sufriendo como el resto de los 25.220 espectadores, descontando unos 2.000 sportinguistas.

Ante el Sporting, Yeremay tampoco brilló. El canario volvió a estar muy vigilado, y aunque acabó jugando en la banda izquierda, envió otro balón a la madera, ya van dos esta temporada, y vio su tercera amarilla en cuatro partidos.

El Deportivo se aferró al crecimiento de Patiño como director del juego en el primer tiempo. Patiño aprovechó la titularidad por la ausencia de Gragera. Y al brillo de Luismi Cruz en la segunda parte, titular por la ausencia de Mella, convocado con la sub 20.

Luismi Cruz, tras el Deportivo-Sporting de Gijón en zona mixta | Onda Cero Coruña

Por Riazor han pasado Burgos y Sporting con el mismo guión: vigilar y anular a Yeremay y dar por bueno pescar algún punto. Veremos si los siguientes seguirán con el mismo guión en A Coruña y el resultado que les da.

César Gelabert, del Sporting de Gijón, en zona mixta de Riazor | Onda Cero Coruña

Ahora el Deportivo visita al Mirandés en medio de la queja de los aficionados blanquiazules, porque el equipo jabato, aún jugando en Mendizorroza, solo ha enviado 387 entradas a precio reducido de 25 euros.