Presentado Bachmann y ... ¿Hubo realmente oferta del Sporting de Lisboa al Deportivo por Yeremay?

Fernando Soriano hizo una presentación de Bachmann. Edad, estatura, procedencia del Watford mediante una cesión con opción de compra que no es obligatoria. Internacional por Austria, ha jugado en la Champion Ship, en la Premier y también defendiendo a la selección austríaca en diferentes competiciones. "Viene a aportar su experiencia y su saber estar en la portería". Y a partir de ahí llegó el turno de Daniel y David, el traductor.

De Bachmann me quedó con su soltura a la hora de hablar. En inglés, eso sí, pero con respuestas que superaron el minuto. Hablando de su apuesta por el Deportivo, dejando la familia en Ingaleterra, de su verano en Watford, de sus cualidades, se definió como un portero "parador", de su disposición a jugar ya ante el Burgos, dado que reconocía que aún no estaba perfectamente integrado para haberlo hecho en Granada, de su afán por comunicarse lo antes posible en español, aunque algo sabe hablar después de convivir los últimos ocho años en Watford con castellano hablantes, aunque el lenguaje del fútbol es internacional. Y de su experiencia, tanto en el campo como el vestuario, pues fue capitán del Watford y en su curriculum también figura un ascenso en el equipo inglés.

Y hasta ahí. Fernando Soriano emplazó a una próxima comparecencia para analizar las cuestiones de mercado, a falta de doce días para el cierre. El Deportivo sigue teniendo la prioridad de fichar un delantero y maneja varios nombres, pendiente de descartes en equipos de primera División, sin descartar el extranjero. En Más de Uno os apuntaba la semana pasada que había preguntado por Karrikaburu (), nombre que ha sonado en los últimos días a raíz de salir mencionado en La Voz de Galicia. De momento, solo llegaría un delantero, lo cual da opciones a Bouldini para quedarse a principio de temporada. Una vez más, queda claro, la dificultad para encontrar un equipo a un jugador cuya ficha ronda el millón de euros, Hacienda somos todos, aparte de la amortización de su fichaje.

Y después de intentar y reintentar el fichaje del jugador del Albacete Riki, incluso metiendo a Genreau en la operación para abaratar el coste de la cláusula a la que se ha aferrado el Albacete, no está previsto incorporar otro centrocampista. Patiño se queda, incluso con dorsal de primer equipo, el 6, se une a Villares, Gragera, José Ángel y también hay muchas opciones de empezar la temporada como blanquiazul a Rubén López. Cinco jugadores para esa demarcación, y buscando una salida para Genreau.

Las salidas más inmediatas serán las de Diego Gómez y la de Martín Ochoa. Es cuestión de horas y de que los jugadores y sus agentes encuentren destinos apetecibles.

Tampoco habrá más fichajes en la defensa. A los que hay en plantilla se une la confianza de Antonio Hidalgo en Samu y también Pablo García.

Y acabo con la pregunta del titular, porque un día más Yeremay protagoniza ríos de tinta en la prensa deportiva portuguesa y esa tinta sube hasta Galicia. ¿Realmente hubo oferta del Sporting, teniendo en cuenta cómo fue la reciente renovación del contrato de Yeremay, oficializado por el Deportivo el pasado 16 de junio?

Y es que después del Chelsea en enero y el Como en enero y junio, Juan Carlos Escotet movió ficha para convertir a Yeremay en estandarte del Deportivo 25-26, con el objetivo del ascenso a la primera División. Por eso, para evitar culebrones y rivaldazos, club y Yeremay firmaron un nuevo contrato que elevó la ficha de Yeremay, superando los 2 millones de euros netos, y por consiguiente, la cláusula de rescisión. Según ha publicado La Voz de Galicia en los últimos días está en los 70 millones de euros.

En el fútbol puede pasar de todo, aunque Juan Carlos Escotet no quiera "sufrirlo". Pero por el espíritu de ese nuevo contrato, de cara a la próxima temporada, con el compromio de Yeremay, salvo que me digan lo contrario, no me encaja el culebrón que vienen pintando en Portugal con el Sporting de Lisboa y Yeremay. Ni en mostrar interés. Ni en presentar una oferta. Porque un equipo no mueve ficha para comprar un jugador si antes no tiene amarrado el acuerdo con el jugador. Pero tocará seguir esperando.

Es cierto que esta historia, Yeremay-Deportivo-Escotet no se suele dar en el fútbol, con el poderoso caballero moviendo intereses y haciendo añicos los besos a los escudos de las camisetas. Me viene, rápidamente a la cabeza, lo de Joán García-Espanyol y FC Barcelona que vivimos este pasado verano.

Así que, ante el Burgos, si las molestias de antaño en la rodilla no lo impiden, Yeremay y 10 más en la alineación titular del Deportivo. Y así el siguiente, en Leganés. Y el siguiente ante el Sporting de Gijón. Y el siguiente...